МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "Почта России" готова запустить доставку рецептурных лекарств сразу после старта эксперимента в трех тестовых регионах России, в то время как инфраструктура компании позволит доставлять лекарства более чем в 12 000 населенных пунктов по всей стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Почта России" и "РЖД Логистика" будут развивать сервисы доставки за рубеж

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.

"Почта России" — логистический оператор пилотного проекта по доставке рецептурных препаратов. Мы готовы запустить курьерскую доставку лекарств во всех тестовых регионах: в Москве, Белгородской и Московской областях, сразу после старта эксперимента. Инфраструктура компании позволит доставлять лекарства более чем в 12 000 населенных пунктов по всей стране", — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что у компании уже есть лицензия на осуществление оптовой фармацевтической деятельности и разрешение, необходимое для дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами.

"Эти документы подтверждают соответствие логистических процессов компании требованиям к соблюдению температурного режима при перевозке лекарств на всем маршруте следования", — пояснили в пресс-службе компании.

В конце августа "Почта России" сообщила, что запустила доставку на дом безрецептурных лекарственных препаратов жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий, сервис был запущен в 77 регионах РФ.