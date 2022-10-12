МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Продажи лекарств от гриппа и простуды в РФ в сентябре 2022 года выросли на 18% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 72,8 миллиона упаковок, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России с начала года выросли цены на книги

"В сентябре 2022 года россияне купили в аптеках 72,8 миллиона упаковок лекарств от гриппа и простуды, включая противовирусные, противокашлевые препараты, средства против насморка и прочие. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего россияне в сентябре потратили на такие лекарства 17,4 миллиарда рублей, сумма затрат выросла на 21% по сравнению с сентябрем 2021 года.

В то же время, по данным аналитиков, в сентябре этого года в российских аптеках снизился спрос на антибиотики по сравнению с сентябрем прошлого года — на 3%, всего в сентябре 2022 года было продано 22 миллиона упаковок антибиотиков. Сумма затрат россиян на них увеличилась в прошлом месяце на 24% по сравнению с сентябрем 2021 года и составила 5,3 миллиарда рублей.

Эксперты ЦРПТ отмечают, что в России отсутствуют риски дефицита лекарств против гриппа и простуды и антибиотиков. "Производство и импорт этих препаратов не прекращается, а в аптеках и на складах сформированы значительные запасы", — добавляют они.

Кроме того, по словам экспертов, имеющегося стока медикаментов против гриппа и простуды при сохранении текущего спроса хватит более чем на 7 месяцев, а антибиотиков – более чем на 8 месяцев.