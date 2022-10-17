Минздрав: ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России в этом году
Минздрав: ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с рынка России за последние восемь месяцев
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние восемь месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"В последние восемь месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка", — сказал Глаголев на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ 2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они заменяются другими лекарствами — отечественными и зарубежными.
https://1prime.ru/health/20221017/838481926.html
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