МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние восемь месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Р-фарм" приостановила производство вакцины AstraZeneca на экспорт

"В последние восемь месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка", — сказал Глаголев на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ 2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Он отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они заменяются другими лекарствами — отечественными и зарубежными.