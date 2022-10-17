МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии коронавируса близок

"Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу",- говорится в проекте.

Данный пункт в настоящее время предусматривает, что граждане России в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. При этом, это правило не распространяется на тех, кто был привит в течение последних 12 месяцев или перенес заболевание в последние полгода.

Также Роспотребнадзор планирует организовать выборочное тестирование на COVID-19 в пунктах пропуска через границу.

"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям — сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства",- говорится в проекте.

В настоящее время выборочное тестирование предусмотрено только для иностранных граждан и лиц без гражданства.