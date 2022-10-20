Глава ЕК может претендовать на Нобеля "за распил денег", заявил Медведев
Медведев заявил, что фон дер Ляйен может претендовать на Нобеля за "распил денег на вакцины"
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобеля по медицине "за качественный распил денег" на вакцины Pfizer, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам члена Европарламента Кристиана Терхеса, глава ЕК не предоставила документы по закупке 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech на 71 миллиард евро. На этом фоне чиновник призвал Ляйен уйти в отставку.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что в этой связи "Урсула фон как-то дер Ляйен" является претендентом на Нобелевскую премию по медицине за качественный распил денег на вакцины.
"Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог — премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего — премии от благодарных жителей Европы", — добавил зампред российского Совбеза.
https://1prime.ru/health/20221020/838525281.html
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