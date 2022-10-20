МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобеля по медицине "за качественный распил денег" на вакцины Pfizer, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech за использование ее патента

По словам члена Европарламента Кристиана Терхеса, глава ЕК не предоставила документы по закупке 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech на 71 миллиард евро. На этом фоне чиновник призвал Ляйен уйти в отставку.

Медведев в своем Telegram-канале отметил, что в этой связи "Урсула фон как-то дер Ляйен" является претендентом на Нобелевскую премию по медицине за качественный распил денег на вакцины.

"Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог — премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего — премии от благодарных жителей Европы", — добавил зампред российского Совбеза.