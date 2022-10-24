МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Минздрав России подготовил проект методических указаний, который позволит льготным категориям граждан самостоятельно выбирать аптеку, где можно приобрести лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов с помощью применения электронного сертификата, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России. Минздрав: ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России в этом году

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Новые Методические указания позволят гражданам самостоятельно выбрать аптечную организацию и оплатить часть или полную стоимость товаров, — в зависимости от выбранного торгового наименования, — с помощью электронного сертификата. Необходимо отметить, что продукцию можно приобрести в аптечных организациях, участвующих в реализации проекта электронного сертификата", — говорится в сообщении.

Электронный сертификат на рецепт будет выдаваться с фиксированной суммой, с привязкой к карте платежной системы МИР, сумма зачислений определяется в рамках расчета предельной стоимости товара, уточнили в пресс-службе.

При этом действующая в настоящее время система, когда федеральные льготники получают закупленные регионом лекарства бесплатно или со скидкой по рецепту в конкретной аптеке, также продолжит действовать, а использование электронного сертификата будет правом граждан, отметили в министерстве.

Ранее по выписанному рецепту граждане могли получать лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированное лечебное питание для детей-инвалидов только в определенной аптечной организации, ограничиваясь ассортиментом из наличия, пояснили в пресс-службе.