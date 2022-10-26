МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца года начать исследования обновленной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов. "Р-фарм" приостановила производство вакцины AstraZeneca на экспорт

"До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом", — сказал Логунов.

Ранее центр Гамалеи разработал версию вакцины "Спутник V", адаптированную против вариантов коронавируса "дельта" и "омикрон".

В середине октября Минздрав России разработал проект изменения в постановление правительства, позволяющее обновлять вакцины против коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки.