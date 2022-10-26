Центр Гамалеи планирует начать исследования обновленного "Спутника V"
Центр Гамалеи планирует до конца года начать исследования обновленного "Спутника V"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует до конца года начать исследования обновленной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов.
"До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом", — сказал Логунов.
Ранее центр Гамалеи разработал версию вакцины "Спутник V", адаптированную против вариантов коронавируса "дельта" и "омикрон".
В середине октября Минздрав России разработал проект изменения в постановление правительства, позволяющее обновлять вакцины против коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки.
https://1prime.ru/health/20221026/838599608.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.