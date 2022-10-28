МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу, какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и ниже предыдущей, заявил РИА Новости заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. Роспотребнадзор предложил отменить тест на COVID-19 для приезжающих

"Я думаю, что да, пандемия подходит к концу, возможно, еще будут какие-то коротенькие всплески, но все вместе идет к затуханию, каждая волна слабее и ниже предыдущей по тяжести и по количеству заболевших", — сказал Никифоров.

Он отметил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом делать очень сложно, также пока рано судить и о том, как поведет себя новый вариант "омикрона" "цербер". Предположительно, он не будет вызывать более тяжелое течение болезни и не станет причиной какой-то катастрофы, уточнил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.