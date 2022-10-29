МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Вариант коронавируса "цербер" не опаснее других линий "омикрона", а по сравнению с "дельтой" протекает легче, но он более заразен, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Инфекционист оценил вероятность всплесков заболеваемости COVID-19

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.

"Принципиальных отличий варианта BQ.1.1 "цербер" от других вариантов "омикрона" нет — как по симптоматике, так и по течению болезни. Он ничуть не тяжелее их. А если сравнивать с "дельтой", то можно сказать, что протекает он легче", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что "цербер", как считают ученые, более заразный по сравнению с предыдущими вариантами "омикрона", поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики.