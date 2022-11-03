МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделит 4,7 миллиарда рублей на строительство детского реабилитационного центра на двести коек в Подольске, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство подготовило поправки о материальной помощи мобилизованным

"Осуществить в 2022-2023 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство объекта капитального строительства "Строительство федерального детского реабилитационного центра на 200 коек в г. Подольске министерства здравоохранения Российской Федерации"… Сметная стоимость объекта капитального строительства — всего 4702495,6 тысяч рублей", — говорится в документе.

Как уточняется, застройщиком объекта и государственным заказчиком будет компания "Единый заказчик в сфере строительства". Компании совместно с Минстроем и Минфином поручено обеспечить финансирование строительных работ.