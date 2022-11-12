МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Министры финансов и здравоохранения G20 проработали координацию "Фонда пандемий" между ведомствами, это стало одним из главных практических итогов в текущем году, сообщает Минфин РФ. В Кремле рассказали, почему Путин не будет участвовать в саммите G20

Как следует из сообщения Минфина, совместная встреча министров финансов и здравоохранения G20, которая прошла в преддверии саммита, была посвящена приоритетным результатам работы "двадцатки" в рамках многосторонних усилий по созданию глобальной системы предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемии.

"Первостепенной задачей было наладить координацию между минфинами и минздравами стран "Группы 20" и проработать создание нового механизма финансирования — в виде Фонда финансового посредничества при Всемирном банке (т.н. "Фонд пандемий"). Это стало одним из главных практических и политических итогов председательства Индонезии в "двадцатке" на финансовом треке в текущем году", — говорится в сообщении Минфина.

Добавляется, что новый траст-фонд призван дополнить действующую глобальную систему здравоохранения и содействовать мерам по борьбе с новыми угрозами в сфере здравоохранения.

Кроме того, главой российского Минфина в рамках встречи была отмечена необходимость предотвращения фрагментации глобальной системы здравоохранения и сохранения в ней центральной роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отмечается в сообщении, также министр финансов России Антон Силуанов поделился опытом использования "Санитарного щита" для оперативной диагностики инфекционных заболеваний.

"Полагаем, что аналогичный санитарный щит мог бы быть построен на глобальном уровне", – сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также напомнил о важности сохранения и дальнейшего наращивания многостороннего взаимодействия в сфере здравоохранения.

"В современном взаимосвязанном мире невозможно обеспечить эпидемиологическую безопасность в отдельно взятой стране, поэтому Россия продолжит оказывать содействие развивающимся странам в борьбе с эпидемиями. За последние два года такая помощь была оказана более чем 60 странам в виде медицинской и технической помощи", — сказал министр.