Госдума приняла во втором чтении проект, возрождающий производство лекарств в аптеках
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках.
Проектом предлагается разрешить аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключить запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.
Как пояснил РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор законопроекта Леонид Огуль, инициатива призвана возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента.
"И это не только лосьоны, кремы и эмульсии. Это, в том числе, лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Закон обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека. Большим подспорьем он станет для педиатрии, где индивидуальные дозировки и лекарства нужны чаще всего", — заявил он.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ был принял в первом чтении в марте 2021 года.
https://1prime.ru/health/20221122/838909296.html