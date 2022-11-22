МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках. В России растет число мошеннических онлайн-аптек

Проектом предлагается разрешить аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключить запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.

Как пояснил РИА Новости первый зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор законопроекта Леонид Огуль, инициатива призвана возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента.

"И это не только лосьоны, кремы и эмульсии. Это, в том числе, лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Закон обеспечит персонализированный подход в медицине, когда лекарства по назначению врача будут изготавливаться под конкретного человека. Большим подспорьем он станет для педиатрии, где индивидуальные дозировки и лекарства нужны чаще всего", — заявил он.

Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ был принял в первом чтении в марте 2021 года.