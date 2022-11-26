ЕРЕВАН, 26 ноя — ПРАЙМ. Минздрав производит все расчеты по бюджетам с учетом вхождения в состав Российской Федерации новых регионов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Госдума продлила трансферты из бюджета ФОМС на выплаты медикам

"Сегодня мы уже делаем все расчеты по бюджетам, необходимым как для повышения уровня оснащенности медицинских организаций, ремонта, по лекарственному обеспечению", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Мурашко также сообщил, что в правительство РФ внесут законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов.

"В рамках федерального законопроекта сейчас подготовлены изменения об особенностях правового регулирования в области здравоохранения. 1 декабря этот проект будет внесён в правительство", — заявил он.

Министр пояснил, что проект содержит особенности интеграции системы здравоохранения новых регионов, касающиеся, в том числе кадровых вопросов, медицинского образования, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медицинской помощи, обязательного медицинского страхования. В России ввели упрощенное лицензирование производства лекарств

Мурашко также рассказал, что врачи в новых регионах уже сегодня ведут медицинскую документацию на русском языке.

Кроме того, он призвал повысить количество медиков в новых регионах.

"Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют — Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования", — сказал Мурашко.