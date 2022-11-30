МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Риск заражения менингитом для тех, кто получит посылки со склада Ozon, где были выявлены заболевшие сотрудники, отсутствует, заявил РИА Новости научный сотрудник отдела дезинфекции и стерилизации Института дезинфектологии ФБУН "Центр гигиены им. Эрисмана" Роспотребнадзора Алексей Серов. Ozon опроверг сообщения о массовом заболевании сотрудников склада

В понедельник в пресс-службе Ozon сообщили РИА Новости, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать. После этого управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита у работников Ozon, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

"Для людей, получивших посылки со склада Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", — сказал Серов.

Он отметил, что возбудитель менингококковой инфекции является нестойким микроорганизмом в окружающей среде. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособной не более двух часов при температуре плюс 10 градусов по Цельсию, пояснил специалист.

По его словам, развитие заболевания напрямую зависит от инфицирующей дозы возбудителя, поэтому передача инфекции от человека к человеку возможна только при близком контакте.

В рамках работы в очаге менингококковой инфекции специалисты Роспотребнадзора провели полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения инфекции, в том числе прошла обработка поверхностей в помещениях склада с применением дезинфицирующих средств, подчеркнул Серов.

Вместе с тем он напомнил, что необходимо соблюдать меры личной гигиены, мыть руки с мылом при возвращении с улицы. В период эпидемии гриппа или ОРВИ использовать антисептики для кожи рук и не допускать попадания немытых рук к лицу, к зоне дыхания, добавил Серов.