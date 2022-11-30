МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 22 по 28 ноября выросли по всем препаратам, кроме нимесулида, свидетельствуют данные статистического ведомства. Российские регионы создадут запасы лекарств на четыре месяца

"В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на поливитамины и ренгалин – на 0,5%, комбинированные анальгетики и корвалол – на 0,3%, валидол и эргоферон – на 0,2%, левомеколь и аллохол – на 0,1%. Цены на нимесулид снизились на 0,1%", — говорится в сообщении.

С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на поливитамины — на 2,53%, на "Ренгалин" — на 2,03%, на корвалол — на 1,09%, на аллохол — на 0,39%, на метамизол натрия (отечественный анальгин) — на 0,14%, на комбинированные анальгетики — на 0,05%. Цены на нимесулид с начала месяца не изменились, на валидол снизились на 1,01%, на "Эргоферон" — на 0,42%.

По данным Росстата, с начала года выросла стоимость всех наблюдаемых медикаментов. Цена на метамизол натрия увеличилась на 29,72%, на корвалол — на 22,97%, на поливитамины — на 17,18%, на "Ренгалин" — на 16,71%, на "Эргоферон" — на 15,94%, на "Левомеколь" — на 13,44%, на комбинированные анальгетики — на 10,5%, на аллохол — на 9,86%, на нимесулид — на 9,1%, на валидол — на 6,52%.