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"Свиной грипп" выявили в 74 российских регионах
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"Свиной грипп" обнаружили в 74 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Как отмечается, среди респираторных вирусов наибольшую долю составляют риновирусы,... ПРАЙМ, 06.12.2022
общество , здоровье, регионы, экономика, новости, здоровье, регионы, роспотребнадзор
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Свиной грипп" обнаружили в 74 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как отмечается, среди респираторных вирусов наибольшую долю составляют риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и аденовирусы.
Прививку от сезонного гриппа сделали уже около половины населения страны – 72,4 миллиона человек, добавили в ведомстве.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обратил внимание на распространение "свиного гриппа" и подчеркнул необходимость прохождения вакцинации.