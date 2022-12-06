МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Свиной грипп" обнаружили в 74 российских регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Росстат зафиксировал повышение цен на лекарства

Как отмечается, среди респираторных вирусов наибольшую долю составляют риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и аденовирусы.

Прививку от сезонного гриппа сделали уже около половины населения страны – 72,4 миллиона человек, добавили в ведомстве.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обратил внимание на распространение "свиного гриппа" и подчеркнул необходимость прохождения вакцинации.