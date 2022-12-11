МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило более четырех миллиардов рублей на постройку больниц в Московской и Тверской областях в ближайшие три года, сообщил кабмин на своем сайте. Мурашко заявил о направлении допсредств в регионы на зарплаты медикам

"В ближайшие три года за счёт федерального финансирования планируется завершить строительство больниц в Московской и Тверской областях. Распоряжение о распределении на эти цели более четырех миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Кабмин добавил, что в больничный комплекс в подмосковном Хотькове войдут стационар на 60 мест и поликлиника на 450 посещений в сутки. Общая площадь здания составит более 22 тысяч квадратных метров. В лечебном учреждении будет действовать диагностический корпус с рентгеновским оборудованием. Предполагается, что комплекс введут в эксплуатацию в 2024 году. Общий объём федеральных средств на его строительство составит более 1,5 миллиарда рублей.

Кабмин отметил, что постройку Бежецкой центральной районной больницы в Тверской области планируется завершить в 2025 году. Общая площадь стационара, рассчитанного на 130 мест, составит 17,5 тысячи квадратных метров. Медучреждение будет включать в себя диагностическое отделение, две операционных, а также административные помещения. Строительство многопрофильной больницы повысит доступность медицинской помощи для местных жителей. Всего на строительство больницы из федерального бюджета будет направлено более 2,4 миллиарда рублей.