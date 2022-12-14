МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Всех людей с симптомами ОРВИ необходимо тестировать на грипп, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания у президента Владимира Путина. Иммунолог раскрыла самые эффективные способы привыкнуть к холоду

По ее словам, оперштаб решил применить ту же схему, которая была задействована в пандемию коронавируса, в стране имеется необходимое для этого оборудование и достаточное количество тестов. Ожидается, что такая мера позволит снизить риски заражения.

В последнее время в России выросла заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как заявил Владимир Путин, за неделю прирост составит 30-35 процентов.

Глава Роспотребнадзора подтвердила слова президента, отметив напряженную эпидситуацию: число заболевших коронавирусом растет четвертую неделю подряд. Кроме того, спустя 6 лет вернулся грипп H1n1. Минфин предложил объединить ОМС и ДМС к 2030 году

"Он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим", — сказала она и добавила, что противостоять этому вирусу могут все четыре российские вакцины.

Владимир Путин в свою очередь рассказал, что по совету Поповой уже сделал прививку от гриппа и чувствует себя нормально.

Глава государства призвал продолжать вакцинацию россиян и внимательно следить за процессом.