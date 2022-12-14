МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России планируется продлить на полгода, до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке антисептиков

"На заседании Госкомиссии было принято решение продлить эксперимент (по маркировке медицинских изделий — ред.) до 31 августа 2023 года. Соответствующие изменения будут подготовлены Минпромторгом России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду провел заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, МВД, Роспотребнадзора, Росстандарта, Россельхознадзора, ФТС, Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росстата и Роскачества, а также других ведомств, компаний и главы 17 субъектов.

В ходе заседания Мантуров обратил внимание на то, что маркировка позволила вывести из оборота 47 тысяч бракованных лекарств. "Отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки… Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности. За 10 месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на миллиард рублей. Изъято из оборота 47 тысяч упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода предыдущего года", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.