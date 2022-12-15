МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рост заболеваемости гриппом в России может произойти после новогодних праздников, когда все возвращаются в коллективы, однако, подъем заболеваемости может начаться и раньше, рассказала РИА Новости эксперт Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине", профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, доктор медицинских наук Ирина Роганова. Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп при симптомах ОРВИ

"Самый спокойный период — новогодние каникулы, когда происходит естественное разобщение, люди не контактируют друг с другом. После праздников все возвращаются в коллективы и примерно в конце января начинается подъем заболеваемости. Грипп в настоящее время уже регистрируется во многих регионах страны, поэтому подъем может начаться и раньше", — сказала Роганова.

По словам эксперта, не исключена возможность одновременного заболевания гриппом и COVID-19. "Такие случаи отмечались, протекают они намного тяжелее, дают более высокую летальность", — добавила Роганова.

Она отметила вакцинацию в качестве самой надежной защиты. По её словам, сейчас доля вакцинированных не очень высока: по России это 45,4%, но "еще не поздно сделать прививку, вакцины пока есть в наличии".

"Если люди вакцинированы, до 90% привитых вообще не заболеют гриппом. Если кто-то заболеет, то перенесет в легкой форме, без осложнений. К тому же, примерно четверть людей, привитых от гриппа, благодаря воздействию на иммунную систему не заболеют и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Кроме того, когда люди вакцинируются, создается коллективный иммунитет: инфекция в коллективе распространяется меньше и таким образом непривитые тоже становятся защищены от вируса", — пояснила Роганова.

Эксперт рынка НТИ "Хелснет" Андрей Ломоносов добавил, что по мнению некоторых экспертов, такая сильная волна гриппа в этом году связана с успешностью противоковидных мер в период самоизоляции прошлых двух лет в отношении и вируса гриппа, из-за этого, в силу ограничений, обычные волны заболеваемости в этот период практически не наблюдались. "Как результат, естественный коллективный иммунитет против вируса ослаб, и сейчас при наступлении благоприятных для вируса условий (довольно сильно похолодало), начинается волна", — пояснил Ломоносов.