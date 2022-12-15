Следком: при пожаре на нефтекомбинате в Ангарске погибли два человека
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил утром в четверг, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, на тот момент было известно о двух пострадавших. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован, а возможная причина происшествия – загазованность систем технологической установки.
"По версии следствия, сегодня около 6 часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
https://1prime.ru/health/20221215/839177320.html
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