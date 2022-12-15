МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области. На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" начался пожар

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил утром в четверг, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, на тот момент было известно о двух пострадавших. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован, а возможная причина происшествия – загазованность систем технологической установки.

"По версии следствия, сегодня около 6 часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.