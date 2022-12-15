МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россияне смогут пройти тестирование на грипп в поликлиниках и больницах в рамках программы обязательного медицинского страхования, следует из материалов на сайте правительства. Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп при симптомах ОРВИ

Соответствующее постановление было утверждено кабмином и подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как отмечается, услуга будет предоставляться бесплатно. Тест позволит выявить вирус гриппа и других респираторных инфекций.

Такое решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в России и ростом числа заболевших одновременно гриппом и коронавирусом. Согласно сообщению, врачи смогут провести одновременное исследование на ОРВИ и COVID-19, если для этого имеются показания. ЦРПТ назвал сумму трат россиян на лекарства от гриппа и ОРВИ за две недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания у президента в среду предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. По ее словам, процесс можно организовать по аналогии с механизмом, который действовал во время пандемии коронавируса.

В четверг Попова рассказала, что в России успешно проходят испытания вакцины, которая защитит сразу от гриппа и коронавирусной инфекци.