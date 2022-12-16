Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России
Министр Мурашко: с конца 2021 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 2,3 года
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. С конца 2021 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла более, чем на 2,3 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом замминистра Алексей Кузнецов уточнил, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70,6 лет. Об этом пишет "Коммерсант".
"По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года", — заявил Мурашко, выступая на форуме "Моя поликлиника".
В начале декабря 2022 года Мурашко прогнозировал, что что по итогам года ожидаемая продолжительность жизни в России может увеличится на 1,8 года. В случае, если министерский прогноз оправдается, ожидаемая продолжительность жизни в стране составит 71,8 года.
https://1prime.ru/health/20221216/839194656.html
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