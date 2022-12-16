МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. С конца 2021 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла более, чем на 2,3 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом замминистра Алексей Кузнецов уточнил, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70,6 лет. Об этом пишет "Коммерсант". Мурашко заявил о направлении допсредств в регионы на зарплаты медикам

"По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года", — заявил Мурашко, выступая на форуме "Моя поликлиника".

В начале декабря 2022 года Мурашко прогнозировал, что что по итогам года ожидаемая продолжительность жизни в России может увеличится на 1,8 года. В случае, если министерский прогноз оправдается, ожидаемая продолжительность жизни в стране составит 71,8 года.