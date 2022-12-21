МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 13 по 19 декабря выросли по всем препаратам, кроме валидола, свидетельствуют данные статистического ведомства. СМИ: инспекторы не будут штрафовать водителей за употребление ряда лекарств

"В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на "Эргоферон" – на 1,0%, "Ренгалин" – на 0,9% метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины – на 0,5%, нимесулид, корвалол, аллохол – на 0,4%, комбинированные анальгетики – на 0,3%, левомеколь – на 0,2%", — говорится в сообщении. Добавляется, что цены на валидол за исследуемый период снизились на 0,3%.

С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" — на 1,77%, на поливитамины — на 1,71%, на "Эргоферон" — на 1,67%, на метамизол натрия — на 1,11%, на "Левомеколь" — на 1,04%, на корвалол — на 0,92%, на аллохол — на 0,89%, на нимесулид — на 0,59%, на комбинированные анальгетики — на 0,08%. В то же время с начала месяца снизились цены на валидол — на 1%.

По данным Росстата, с начала года выросла стоимость всех наблюдаемых медикаментов. Цена на метамизол натрия увеличилась на 30,99%, на корвалол — на 24,1%, на поливитамины — на 18,67%, на "Ренгалин" — на 18,67%, на "Эргоферон" — на 17,83%, на "Левомеколь" — на 14,52%, на аллохол — на 10,79%, на комбинированные анальгетики — на 10,59%, на нимесулид — на 9,76%, на валидол — на 5,52%.