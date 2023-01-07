МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В России не выявили субвариант омикрон-штамма коронавируса под названием "кракен", сообщил Роспотребнадзор. Европейцев призвали готовиться к плохим новостям от "кракена"

"Кракен" не выявлен", — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появились сообщения о стремительном распространении "кракена" по стране. Роспотребнадзор подчеркнул, что продолжает тщательно контролировать циркуляцию штаммов COVID-19, которая пока остается стабильной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже указала высокую заразность нового варианта коронавируса. При этом пока нет данных о том, что заразившиеся переносят "кракен" тяжелее, чем другие штаммы.

В России большая часть заболеваний по-прежнему приходится на "омикрон".