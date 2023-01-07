В России не обнаружили новый вариант коронавируса "кракен"
Роспотребнадзор: в России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В России не выявили субвариант омикрон-штамма коронавируса под названием "кракен", сообщил Роспотребнадзор.
"Кракен" не выявлен", — говорится в заявлении.
Ранее в СМИ появились сообщения о стремительном распространении "кракена" по стране. Роспотребнадзор подчеркнул, что продолжает тщательно контролировать циркуляцию штаммов COVID-19, которая пока остается стабильной.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже указала высокую заразность нового варианта коронавируса. При этом пока нет данных о том, что заразившиеся переносят "кракен" тяжелее, чем другие штаммы.
В России большая часть заболеваний по-прежнему приходится на "омикрон".
https://1prime.ru/health/20230107/839404745.html
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