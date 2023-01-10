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На "Госуслугах" запустили новые сервисы для застрахованных по ОМС
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ФОМС запустил на "Госуслугах" новые сервисы для россиян, имеющих полис обязательного медицинского страхования, сообщила прес-служба фонда. Как уточняется в заявлении, такой шаг... ПРАЙМ, 10.01.2023
общество , здоровье, новости, фомс, омс, портал госуслуг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ФОМС запустил на "Госуслугах" новые сервисы для россиян, имеющих полис обязательного медицинского страхования, сообщила прес-служба фонда.
Как уточняется в заявлении, такой шаг стал частью эксперимента по развитию государственных информационных систем на платформе "ГосТех", а также плана по переводу соцуслуг в электронную форму.
Согласно сообщению, пользователи портала теперь смогут выбрать или изменить страховую организацию, получить данные об оказанных медуслугах и заново встать на учет в системе ОМС.
Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо:
- подтвердить свою учетную запись,
- дать согласие на получение обновленных данных от ФОМС,
- внести актуальную информацию о своих документах.
Как ожидается, новые сервисы сделают получение услуг ОМС проще и комфортнее.
Ранее на портале Госуслуг запустили оформление электронного полиса ОМС, благодаря которому россиянам больше не придется брать с собой бумажный или пластиковый документ.