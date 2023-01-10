МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ФОМС запустил на "Госуслугах" новые сервисы для россиян, имеющих полис обязательного медицинского страхования, сообщила прес-служба фонда.

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Как уточняется в заявлении, такой шаг стал частью эксперимента по развитию государственных информационных систем на платформе "ГосТех", а также плана по переводу соцуслуг в электронную форму. 

Согласно сообщению, пользователи портала теперь смогут выбрать или изменить страховую организацию, получить данные об оказанных медуслугах и заново встать на учет в системе ОМС.

Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо:

  • подтвердить свою учетную запись,
  • дать согласие на получение обновленных данных от ФОМС,
  • внести актуальную информацию о своих документах.

Как ожидается, новые сервисы сделают получение услуг ОМС проще и комфортнее. 

Ранее на портале Госуслуг запустили оформление электронного полиса ОМС, благодаря которому россиянам больше не придется брать с собой бумажный или пластиковый документ. 