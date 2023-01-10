МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские ученые подтвердили эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V", исследование опубликовано в международном медицинском журнале Vaccines, сообщил РПФИ. В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше сдавать тесты на грипп и COVID

По информации фонда, иммуногенность препарата оценивалась при ревакцинации на основе анализа 3 983 образцов сыворотки крови лиц 20-103 лет.

"Анализ образцов, осуществленный до ревакцинации участников исследования, показал, что спустя 6 месяцев после первичной вакцинации "Спутником V" у 95,5% пациентов сохраняется IgG-ответ к рецептор-связывающему домену (RBD) вируса SARS-CoV-2, что подтверждает способность вакцины формировать высокую длительную защиту против коронавируса", — отмечает РПФИ, подчеркнув сохранение уровня антител, способного защитить от тяжелой формы заболевания, у 78 процентов пациентов.

Исследователи указывают, что повышение уровня антител после повторной вакцинации "Спутником V" зависит от исходного показателя перед процедурой. Кроме того, добавляют ученые, сильный иммунитет способно поддержать даже использование "Спутник Лайт".

Ревакцинацию следует проводить в первую очередь для пациентов со сильно снизившимся уровнем антител и лицам в группе риска, подытожили авторы работы.