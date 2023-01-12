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В России обнаружили первый случай "кракена"
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Первый случай заражения штаммом "кракен" зафиксировали в России, заявил Роспотребнадзор. Ведомство отметило, что первое заражение субвариантом Омикрона — XBB.1.5 "Кракен"... ПРАЙМ, 12.01.2023
общество , здоровье, новости, коронавирус, штамм "кракен", роспотребнадзор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Первый случай заражения штаммом "кракен" зафиксировали в России, заявил Роспотребнадзор.
Ведомство отметило, что первое заражение субвариантом Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" обнаружили в Пензенской области.
Роспотребнадзор и другие соответствующие структуры продолжают мониторить циркуляцию вариантов вируса по стране. На текущий момент доминирует "омикрон" ВА.5, добавили в пресс-службе.
Согласно ВОЗ, "кракен" является более заразным штаммом коронавируса, однако признаков особой тяжести заболевания пока не выявили.