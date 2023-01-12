МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Первый случай заражения штаммом "кракен" зафиксировали в России, заявил Роспотребнадзор. Китай ослабил коронавирусные ограничения для въезда россиян на автомобилях

Ведомство отметило, что первое заражение субвариантом Омикрона — XBB.1.5 "Кракен" обнаружили в Пензенской области.

Роспотребнадзор и другие соответствующие структуры продолжают мониторить циркуляцию вариантов вируса по стране. На текущий момент доминирует "омикрон" ВА.5, добавили в пресс-службе.

Согласно ВОЗ, "кракен" является более заразным штаммом коронавируса, однако признаков особой тяжести заболевания пока не выявили.