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Роспотребнадзор не введет ограничения из-за появления "кракена" в России
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Роспотребнадзор пока не будет вводить ограничения на фоне выявления первого штамма "кракен" в стране, заявили в ведомстве. Согласно сообщению пресс-службы, никакие ограничения... ПРАЙМ, 12.01.2023
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, ограничения, штамм "кракен"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Роспотребнадзор пока не будет вводить ограничения на фоне выявления первого штамма "кракен" в стране, заявили в ведомстве.
Согласно сообщению пресс-службы, никакие ограничения из-за выявления в России первого случая заражения субвариантом "омикрона" "кракеном" пока не введут.
Ранее ведомство сообщало о первом случае заболевания "кракеном" в Пензенской области.