МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Роспотребнадзор пока не будет вводить ограничения на фоне выявления первого штамма "кракен" в стране, заявили в ведомстве. В России обнаружили первый случай "кракена"

Согласно сообщению пресс-службы, никакие ограничения из-за выявления в России первого случая заражения субвариантом "омикрона" "кракеном" пока не введут.

Ранее ведомство сообщало о первом случае заболевания "кракеном" в Пензенской области.