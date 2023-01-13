МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Препарат "Сталораль" против аллергии, выпускаемый французской Stallergenes, появится в российских аптеках до конца следующей недели, временный дефицит препарата связан с возникшими задержками с его поставками, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского представительства компании. Росздравнадзор предупредил о временных задержках с поставками лекарств

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" писала, что российские фармритейлеры с первых дней января столкнулись с ограничением поставок выпускаемого французской Stallergenes препарата "Сталораль", который применяется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), назначаемой пациентам за несколько месяцев до начала цветения растений.

"На сегодняшний день партии товара, ввезенные в страну в октябре, введены в гражданский оборот и отгружены нашим дистрибьюторам. Уже на этой неделе и в течение следующей недели "Сталораль" постепенно появится в аптеках как Москвы, так и других городов", — рассказали в компании.

Отмечается, что компания продолжает осуществлять поставки в Россию. "Перебоев в производстве "Сталораля" нет, однако поставки в конце прошлого года осуществлялись с некоторой задержкой, что и послужило причиной временного дефицита", — пояснили в компании.

"Количества товара, отгружаемые сейчас, закроют не всю сезонную потребность в препарате (обычно лечение продолжается с января по май), но в конце января должны быть введены в гражданский оборот дополнительные количества, ввезенные в страну в ноябре, что полностью удовлетворит спрос на него", — добавили в компании.

В четверг Росздравнадзор сообщил о возможных временных задержках в доставке необходимого количества препаратов в аптеки.