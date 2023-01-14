ЖЕНЕВА, 14 янв — ПРАЙМ. Около 1 миллиарда человек в мире обслуживаются медицинскими учреждениями, у которых нет надежного электроснабжения, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сайте организации. Красный Крест сообщил о 350 миллионах голодающих жителей Африки

"Около 1 миллиарда человек в странах с низким и ниже среднего уровнем дохода — 1/8 населения мира — обслуживаются медицинскими учреждениями, не имеющими надежного электроснабжения", — сказано в документе.

ВОЗ уточняет, что в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары более одного из 10 медицинских учреждений вообще не имеют доступа к электричеству.

"Инвестиции в надежную, чистую и устойчивую энергию для медицинских учреждений имеют решающее значение не только для обеспечения готовности к пандемии, но и для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, а также повышения устойчивости к изменению климата и адаптации к нему", — приводятся в документе слова помощницы гендиректора ВОЗ по вопросам здорового населения Марии Нейра.

Организация добавляет, что, согласно анализу потребностей Всемирного банка, почти две трети (64%) медицинских учреждений в странах с низким и средним уровнем дохода нуждаются в той или иной форме срочного вмешательства: либо в новом подключении к электросети, либо в резервной системе электроснабжения.