Депутат Метелев: в Госдуме обсуждают приравнивание вейпов к сигаретам и запрет их рекламы
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Сформированная согласно поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит несколько предложений по регулированию оборота вейпов в России и введению запрета продажи этих средств подросткам, в число мер входят приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам и запрет их рекламы, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").
"За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной Думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращён, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок", — рассказал парламентарий по итогам встречи глав комитетов.
По мнению Метелева, в вопросе регулирования законодательства о вейпах нужно выработать "абсолютно здравый подход", так как подростки склонны не замечать вред от их использования в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит "в режиме нон-стоп" — "и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы".
В числе обсуждаемых мер депутат назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы "вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы", а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним.
"В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта", — добавил он.
По словам Метелева, парламентарии также могут поднять вопрос запреты рекламы вейпов, чтобы они были "спрятаны от глаз людей", не демонстрировали "красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту" и не формировали "обманчивый образ успешности молодого человека".
Кроме того, будет обсуждаться введение просветительской работы в образовательных учреждениях, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов, добавил собеседник агентства.
"Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодёжи", — резюмировал Метелев.
Накануне источник в ГД сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов.
В четверг член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Минздрав, МВД и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку инициативе запрета продажи вейпов в России.
https://1prime.ru/health/20230119/839523017.html