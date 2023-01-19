МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Сформированная согласно поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина рабочая группа в ближайшие недели представит несколько предложений по регулированию оборота вейпов в России и введению запрета продажи этих средств подросткам, в число мер входят приравнивание на законодательном уровне вейпов к сигаретам и запрет их рекламы, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов

"За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной Думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращён, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок", — рассказал парламентарий по итогам встречи глав комитетов.

По мнению Метелева, в вопросе регулирования законодательства о вейпах нужно выработать "абсолютно здравый подход", так как подростки склонны не замечать вред от их использования в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит "в режиме нон-стоп" — "и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы".

В числе обсуждаемых мер депутат назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы "вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы", а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним.

"В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта", — добавил он. Госдума отменила акциз на вейпы

По словам Метелева, парламентарии также могут поднять вопрос запреты рекламы вейпов, чтобы они были "спрятаны от глаз людей", не демонстрировали "красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту" и не формировали "обманчивый образ успешности молодого человека".

Кроме того, будет обсуждаться введение просветительской работы в образовательных учреждениях, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов, добавил собеседник агентства.

"Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодёжи", — резюмировал Метелев.

Накануне источник в ГД сообщил РИА Новости о встрече в среду глав комитетов Госдумы по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике в закрытом формате по теме запрета вейпов.

В четверг член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что в ближайшее время обратится в Минздрав, МВД и Роспотребнадзор с просьбой дать оценку инициативе запрета продажи вейпов в России.