МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Министерство природы России ожидает ключевых изменений качества воздуха "грязных" городов к 2025-2026 годам, заявил глава ведомства Александр Козлов. Минприроды будет штрафовать бизнес, который не снижает выбросы в воздух

Комментируя вопрос в интервью газете "Известия, почему жители промышленных городов России не ощущают воздействия нацпроекта "Чистый воздух", министр объяснил, что здесь нужно понимать, в какой точке находился город в начале реализации проекта. "За время с начала действия проекта выбросы предприятий уже сокращены более чем на 200 тысяч тонн. Ключевых изменений в качестве воздуха "грязных" городов мы ждем к 2025–2026 годам", — добавил он.

"В 2017 году совокупные выбросы в его городах-участниках составили 3,8 миллиона тонн в год. Экологию загрязняли устаревшие производства, трубы без фильтров, десятки черных котельных и тысячи частных домов с угольным отоплением. Поэтому за пару лет проблему не решить", — также сказал Козлов.

Также Козлов рассказал, что за счет федерального бюджета на 2021-2023 годы было выделено 31 миллиард рублей на газификацию частного сектора, закрытие небольших угольных котельных и переоборудование их на центральные ТЭЦ или электричество, а также на замену общественного транспорта на более экологичный.

"К концу 2024 года более 35 тысяч домовладений в Омске, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Красноярске, Чите перестанут использовать уголь и дрова в качестве топлива", — отметил министр.

Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом.

Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов.