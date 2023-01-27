МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предлагает ужесточить контроль за оборотом в России бестабачных смесей для курения, а также установить для этого товара акцизную ставку по аналогии с табачными изделиями, соответствующее письмо в адрес Минфина и Минздрава направил глава ОПИ Олег Павлов. Путин подписал закон об акцизе на вейпы

"Неконтролируемое и ничем не ограниченное массовое производство и распространение бестабачной курительной продукции может повлечь критически негативные социальные последствия, что со всей определенностью указывает на необходимость принятия различных правовых мер по ограничению ее оборота… Однако ни "бестабачная смесь", ни "бестабачная смесь для нагревания" не отнесены к подакцизным товарам. Налоговые ставки для них не предусмотрены", — говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Установление в отношении таких смесей сдерживающей налоговой ставки способствовало бы снижению объемов их производства, реализации и потребления, а значит — и снижению рисков демографической безопасности", — добавляется в нем. В документе уточняется, что также необходимо ужесточить правила по обороту бестабачных смесей — запретить их продажу в интернете, а также использование в общественных местах.

ОПИ ссылается на исследование Брянского государственного университета, которое показало, что в курительных смесях содержится не только никотин, но и другие вредные вещества, такие как формальдегид и ацетон. По мнению организации, преследуя коммерческие цели, производители бестабачных смесей не указывают точный состав продукта и вводят потребителей в заблуждение. Замглавы Минздрава одобрил запрет вейпов

Павлов заявил РИА Новости, что в ведомствах уже ведется работа по изучению данной проблемы, в том числе с привлечением специалистов из профильных научных учреждений. "Мы, в свою очередь, убеждены, что поскольку есть категория, которая наносит прямой вред здоровью и вовлекает граждан (в том числе несовершеннолетних) в потребление никотинсодержащей продукции, то на нее должны распространяться все предусмотренные законодательством ограничения", — пояснил глава ОПИ.

Он добавил, что в случае принятия инициативы надзорные органы смогут пресекать реализацию нелегальной продукции, и это будет способствовать снижению объемов контрафакта.