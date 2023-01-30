МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В медучреждениях перед каждым сезонным подъемом заболеваемости обеспечиваются авансирование закупки лекарств и создание их запаса не менее чем на четыре месяца, заявил в эфире канала "Россия 24" министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Титов решил прояснить порядок формирования цен на жизненно важные лекарства

"Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и сейчас это еще актуально, и коронавирусной инфекцией. В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее 4 месяцев", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно обеспечить резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке.

По словам Мурашко, в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддерживание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на 4 месяца.

"То, что касается аптечной сети, коммерческой сети, в среднем аптечные складские запасы формируются в пределах 2-х месячной потребности, в зависимости от мощности аптеки", — уточнил он.

Министр, также призвал разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны.