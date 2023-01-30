МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Поставки зарубежных антибиотиков в Россию не прекращались, в 2023 году их объемы восстановятся, поделился мнением с РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Европа испытывает серьезные проблемы с поставками антибиотиков, пишут СМИ

Ранее в понедельник газета Pais писала, что Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков.

"Даже несмотря на общее сокращение объёмов поставок иностранных препаратов, оно физически не прекращалось… В текущем году ситуация с наращиванием их объемов начнет нормализовываться, пока до возврата к нормальному состоянию ещё далеко, но предпосылки к этому совершенно точно есть", — сказал Беспалов.

Эксперт добавил, что общий объём поставок препаратов амоксициллин плюс клавулановая кислота по итогам января-ноября 2022 года был на 57% (в упаковках) меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. Причём поставки абсолютного лидера, препарата "Амоксиклав" (группа "Новартис") упали на 61%, второго препарата — "Аугментин" (ГСК) — сократились на 33%.

Беспалов отметил, что выпуск российских препаратов-аналогов тоже сокращался: в 2022 году относительно 2021 года продажи упали на 40% (в упаковках). "И хотя падение тут меньше, чем по иностранным, российские препараты не смогли полностью заместить выпадение иностранных препаратов, поскольку на рынке они занимали всего порядка 36%, а проблемы с сырьём касались всех", — пояснил он.