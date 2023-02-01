МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Гендиректор Novartis заявил, что стремится сделать швейцарского фармпроизводителя самой дорогой фармацевтической компанией в мире. Фармацевтические компании в США повысят цены минимум на 350 лекарств

Выступая на брифинге по финрезультатам 2022 года, гендиректор Вас Нарасимхан отметил, что компания должна выйти на первое место "не только по рыночной стоимости, но и по уровню доверия к себе".

Кроме того, он добавил, что политика ценообразования на лекарства, проводимая в Европе, по его мнению, снижает инвестиционную привлекательность данного региона в глазах разработчиков лекарств. Тем не менее он подтвердил, что его компания намерена оставаться лидером на рынке Германии.

"Я полагаю, что европейским правительствам нужно уделить особое внимание здравоохранению и инвестициям в обеспечение населения самыми современными лекарственными средствами. Это позволит сохранить здоровую инновационную среду, в которой компании будут готовы осуществлять долгосрочные инвестиции", — заявил Нарасимхан.

Он также добавил, что в Германии политика в сфере ценообразования остается одной из самых благоприятных во всей Европе. Германия — один из четырех национальных рынков данного региона, на которых намерен сосредоточиться швейцарский фармпроизводитель.