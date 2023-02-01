Novartis стремится стать самым дорогим фармпроизводителем мира, заявил гендиректор компании
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Гендиректор Novartis заявил, что стремится сделать швейцарского фармпроизводителя самой дорогой фармацевтической компанией в мире.
Выступая на брифинге по финрезультатам 2022 года, гендиректор Вас Нарасимхан отметил, что компания должна выйти на первое место "не только по рыночной стоимости, но и по уровню доверия к себе".
Кроме того, он добавил, что политика ценообразования на лекарства, проводимая в Европе, по его мнению, снижает инвестиционную привлекательность данного региона в глазах разработчиков лекарств. Тем не менее он подтвердил, что его компания намерена оставаться лидером на рынке Германии.
"Я полагаю, что европейским правительствам нужно уделить особое внимание здравоохранению и инвестициям в обеспечение населения самыми современными лекарственными средствами. Это позволит сохранить здоровую инновационную среду, в которой компании будут готовы осуществлять долгосрочные инвестиции", — заявил Нарасимхан.
Он также добавил, что в Германии политика в сфере ценообразования остается одной из самых благоприятных во всей Европе. Германия — один из четырех национальных рынков данного региона, на которых намерен сосредоточиться швейцарский фармпроизводитель.
https://1prime.ru/health/20230201/839654089.html