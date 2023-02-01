МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль России в 2022 году произвела лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 8,6% больше по сравнению с 2021 годом, сообщил Росстат. Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств

"За 2022 год в целом производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось по сравнению с 2021 годом на 8,6%", — говорится в сообщении статистического ведомства. При этом в декабре выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизился по сравнению с декабрем 2021 года на 30,7%, но вырос по сравнению с ноябрем 2022 года на 11,2%.

Лекарственных препаратов в декабре 2022 года изготовлено на 50,7 миллиарда рублей, что на 31,7% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 9,4% больше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году произведено продукции на 608 миллиардов рублей, что на 8,4% больше, чем за 2021 год.

Сывороток и вакцин в декабре 2022 года изготовлено 1,3 миллиарда доз, что на 17,5% меньше, чем в декабре 2021 года, и на 15,4% меньше, чем в ноябре 2022 года. Выпуск в ампулах составил 655 тысяч штук, что в три раза больше, чем в декабре 2021 года, но на 26,8% меньше, чем в ноябре 2022 года. Всего в 2022 году производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 16,6%, а в ампулах – на 13,2% по сравнению с 2021 годом.

Производство фармацевтических субстанций в декабре 2022 года выросло по сравнению с декабрем 2021 года на 0,3%, а по сравнению с ноябрем 2022 года — на 1,8%. В 2022 году фармацевтических субстанций произведено на 26,5% больше, чем за 2021 год.

Производство провитаминов, витаминов и их производных в декабре 2022 года составило 44,3 тонны, что на 23,5% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 19,5% больше, чем в ноябре 2022 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с декабрем 2021 года на 79,2%, а по сравнению с ноябрем 2022 года — на 23,3%, составив 118 тонн.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в декабре изготовлено 65,5 миллиона упаковок, что в 2,6 раза больше, чем в декабре 2021 года, и на 36,9% больше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году их произведено 597 миллионов упаковок, что на 22,9% больше, чем за 2021 год. Клейких перевязочных материалов произведено 13,1 миллиона упаковок, что меньше, чем в декабре 2021 года, на 43,4%, и меньше, чем в ноябре 2022 года, на 25,7%.