В России обнаружили второй случай заражения "кракеном"
Роспотребнадзор сообщил о втором случае заражения вариантом коронавируса "кракен" в России
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В России зафиксировали второй случай заражения новым вариантом коронавируса "кракен", сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно заявлению пресс-службы, материалы для анализа были получены из Тывы. Пациент переносит заболевание легко, добавляется в сообщении.
В ведомстве отметили, что "кракен" может уклоняться от реакций со стороны иммунитета, но вряд ли будет активно распространяться. "Его активное распространение представляется маловероятным", — заявили в Роспотребнадзоре.
"Кракен" — новый подвариант штамма "омикрон". О первом случае заражения этим вариантом COVID в России стало известно 12 января.
https://1prime.ru/health/20230203/839679326.html
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