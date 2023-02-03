МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В России зафиксировали второй случай заражения новым вариантом коронавируса "кракен", сообщили в Роспотребнадзоре. Врач раскрыл, какая чашка кофе может оказаться лишней

Согласно заявлению пресс-службы, материалы для анализа были получены из Тывы. Пациент переносит заболевание легко, добавляется в сообщении.

В ведомстве отметили, что "кракен" может уклоняться от реакций со стороны иммунитета, но вряд ли будет активно распространяться. "Его активное распространение представляется маловероятным", — заявили в Роспотребнадзоре.

"Кракен" — новый подвариант штамма "омикрон". О первом случае заражения этим вариантом COVID в России стало известно 12 января.