МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Аскорбиновая кислота в январе 2023 года подорожала в России на 4,2% по отношению к предыдущему месяцу, а цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в целом увеличились на 0,8%, следует из данных Росстата. Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств

"Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 0,8%, в том числе: на аскорбиновую кислоту – на 4,2%, осельтамивир (номидес) – на 2,3%, панкреатин и дротаверин (но-шпу) – на 1,8%, глицин – на 1,6%, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 1,5%, омепразол – на 1,4%, гриппферон – на 1,2%, фуросемид – на 1,1%, фосфоглив – на 0,9%", — говорится в сообщении Росстата.

В то же время среди препаратов ЖНВЛП в январе снизились цены на эналаприл и бисакодил — на 0,4%.

В январе цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, выросли на 0,9%, в том числе на нафазолин – на 2,7%, аципол – на 2,2%, ренгалин – на 2%, синупрет – на 1,7%, эссенциале форте Н – на 1,6%, йод – на 1,5%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и цитрамон – на 1,4%, аллохол и поливитамины – на 1,3%, алмагель, нимесулид, мирамистин, сульфацетамид – на 1,2%, корвалол, афобазол – на 1,1%, кеторол экспресс – на 1%.

В то же время среди препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, в январе снизились цены на таурин – на 0,5%, экстракт валерианы – на 0,3%, левомеколь – на 0,2%, валидол и метилурацил – на 0,1%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в январе подорожали отечественная вата – на 1,1%, бинты и корригирующие очки – на 0,4%. Цены на медицинские безртутные (галинстановые) термометры снизились на 1,2%.

Кроме того, среди медицинских услуг увеличились цены на первичный консультативный прием у врача-специалиста и осмотр у стоматолога — на 2,4% и 1,7% соответственно, ультразвуковое исследование брюшной полости и пребывание пациента в круглосуточном стационаре — на 1,5%, на физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж и удаление зуба под местным обезболиванием – на 1,4%.