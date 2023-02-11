МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Самым распространенным видом рака у мужчин в России является рак трахеи, бронхов и легкого, на него приходится более 16%, а у женщин — рак молочной железы (больше 22%), заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше сдавать тесты на грипп и COVID

"У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин — рак молочной железы, больше 22%", — сказал Каприн.

Он отметил, что благодаря скрининговым программам 72% случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии, в отношении рака легкого этот показатель ниже, так как диагностировать заболевание на ранней стадии значительно сложнее.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.