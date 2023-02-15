НОВОСИБИРСК, 15 фев — ПРАЙМ. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") планирует по итогам 2023 года запустить 60 новых лекарственных препаратов и увеличить производство в полтора раза, сообщает компания в среду. Российский Renewal запустит в производство новые лекарственные препараты

"Под торговой маркой Renewal на фармацевтическом рынке России представлено уже порядка 220 лекарственных препаратов, доступных для населения практически в каждой аптеке страны. В 2023 году мы планируем запуск еще более 60 препаратов. По итогу 2022 года объем реализации нашей компании составил более 145 миллионов упаковок в год. А в текущем году мы планируем увеличить объемы производства практически в полтора раза. Инвестиции сохранятся на уровне 2022 года – до 3 миллиардов рублей в год", — приводятся в сообщении слова гендиректора ПФК "Обновление" Владлена Калустова.

По его словам, во втором квартале текущего года планируется запустить в работу новый цех по производству в том числе биологических лекарственных препаратов. Строительные работы уже закончены. Перспективный объем производства цеха составляет 30 миллионов упаковок готовой продукции в год.

Кроме того, во втором квартале Renewal планирует ввод в эксплуатацию двух новых логистических центров для хранения и распределения готовой продукции: в Новосибирске (12 тысяч паллетомест) и в городе Одинцово Московской области (8 тысяч паллетомест). Также в этом году Renewal планирует открытие нового участка по производству суппозиториев (свечей). Участок будет работать на территории цеха в рабочем поселке Сузун Новосибирской области.

Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы.