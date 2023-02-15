МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инициатива разрешить врачам выписывать препараты дистанционно при проведении повторных консультаций легализует уже сложившуюся в частном сегменте практику, когда пациенты могут онлайн уточнить у доктора интересующие их вопросы после очного приема, поделился мнением с РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. "Почта России" запустила эксперимент по продаже нелекарственных препаратов

Ранее в среду Минэкономразвития РФ опубликовало на портале раскрытия нормативных актов законопроект, которым предлагается расширить возможности применения телемедицины и разрешить врачам российских частных клиник выписывать препараты дистанционно при проведении повторных консультаций. В министерстве также указали, что потенциальными участниками экспериментального правового режима станут АО "Группа компаний Медси", ООО "МК Доктор рядом", ООО "РенКлиника" и другие.

Как пояснили РИА Новости в министерстве, предлагается разрешить врачу проводить онлайн-консультацию, назначать лечение и выписывать рецепт в рамках одного заболевания, с которым пациент был на очном приеме. Кроме того, врач, проводящий онлайн-консультацию, должен являться работником той же медицинской организации, в которой проводился очный прием, включая ее филиалы, отметили в министерстве.

"Инициатива очень полезная, она легализует уже существующие отношения врача и пациента… сокращает нагрузку на систему здравоохранения, делает медицинскую помощь более доступной, а значит, и сокращает объёмы самолечения и так далее", — сказал Беспалов.

Эксперт пояснил, что "инициатива пытается лишь формализовать ту практику, которая давным-давно используется в реальной жизни". По его словам, в госсегменте она почти не встречается, но в частном звене возможность поговорить с лечащим врачом после приёма — уже простая практика. Он отметил, что речь идет не об удаленной постановке диагноза, а об обсуждении нюансов, связанных с коррекцией терапии, когда пациент не нашел нужное лекарство и требуется его замена, когда возникают побочные эффекты или появились дополнительные симптомы.

"Это гораздо более правильный подход, потому что за счёт физического визита к врачу возрастает нагрузка на систему здравоохранения, тратится время врача, которое можно потратить на других пациентов, расходуется время пациента, которому, может быть, нужно просто задать вопрос и получить ответ и больше ничего, а на поход в поликлинику надо записаться, подождать, отпроситься с работы и так далее", — заключил Беспалов. Он также напомнил, что сейчас в России запрещено выписывать рецепты дистанционно.

Закон о телемедицине работает в России с 2018 года. Он дал возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Однако в законе содержится целый ряд оговорок, например прописано, что при проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме. Также только после очного приема может назначаться дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента.