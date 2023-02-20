МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Выбросы метана в результате диверсии на "Северных потоках" по ущербу сравнимы с выбросами от эксплуатации десяти миллионов автомобилей в течение 20 лет, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков. "Газпром" попросили дать разъяснение по ущербу на "Северных потоках"

"Это примерно 0,4 миллиона тонн, прежде всего, метана, в течение 5-6 дней. Если сравнивать, то это примерно соответствует по парниковому эффекту использованию 10 миллионов машин в течение 20 лет… Это примерно две трети годового потребления и эмиссии… газа Данией. Это примерно 1,5% всего того, что производят США в плане эмиссии. И это примерно 7% от всех выбросов метана естественных, не считая Арктики", — сказал академик в ходе выступления на заседании "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов".

Он подчеркнул, что экологические последствия взрывов включат в себя сами выбросы, влияние на местных животных и растения и опасность региона, где проложены трубопроводы.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это "очевидный теракт".