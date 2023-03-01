Эпидемиолог ВОЗ Пибоди: мир должен быть готов к новой пандемии из-за птичьего гриппа
МАДРИД, 1 мар — ПРАЙМ. Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп может привести к новой пандемии, заявил в интервью испанской газете El Pais эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди.
Сейчас, как отметил специалист, существуют опасения, что этот вирус сможет передаваться от человека к человеку и при этом устойчивым образом.
"Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", — добавил он.
Пибоди объяснил, что новая вспышка, уничтожившая миллионы диких и домашней птицы по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A(H5N1).
"Мы хотим сказать, что нужно быть бдительными. Важно, чтобы люди не подбирали мертвых или умирающих птиц или других животных. И чтобы работники птицефабрик были хорошо защищены", — предупредил эпидемиолог. Эта проблема может быть особо опасной в сельских районах среди домохозяйств с доходом ниже среднего, в которых часто принято держать домашних птиц.
Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в 1996 году. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые из-за своей деятельности имели близкий контакт с птицей. Данный штамм опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, во время которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром.
https://1prime.ru/health/20230301/839947326.html