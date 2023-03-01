МАДРИД, 1 мар — ПРАЙМ. Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп может привести к новой пандемии, заявил в интервью испанской газете El Pais эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди. ФБР считает причиной пандемии лабораторную утечку коронавируса

Сейчас, как отметил специалист, существуют опасения, что этот вирус сможет передаваться от человека к человеку и при этом устойчивым образом.

"Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", — добавил он.

Пибоди объяснил, что новая вспышка, уничтожившая миллионы диких и домашней птицы по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A(H5N1).

"Мы хотим сказать, что нужно быть бдительными. Важно, чтобы люди не подбирали мертвых или умирающих птиц или других животных. И чтобы работники птицефабрик были хорошо защищены", — предупредил эпидемиолог. Эта проблема может быть особо опасной в сельских районах среди домохозяйств с доходом ниже среднего, в которых часто принято держать домашних птиц.

Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в 1996 году. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые из-за своей деятельности имели близкий контакт с птицей. Данный штамм опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, во время которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром.