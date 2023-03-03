Мурашко оценил ситуацию с наличием лекарств в аптеках
Мурашко: никакого дефицита лекарств в аптеках страны нет
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ДУШАНБЕ, 3 мар — ПРАЙМ. Дефицита лекарств в аптеках страны на сегодняшний день нет, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее он заявил о необходимости разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, так как в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны.
"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", — ответил министр на вопрос о доступности лекарств в аптеках.
Отвечая на вопрос по ситуации со своевременной поставкой препаратов в аптеки, он пояснил, что кратковременные логистические сложности были преодолены.
"Адаптировались цепочки (поставок – ред.). К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить в стране резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период.
https://1prime.ru/health/20230303/839962977.html
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