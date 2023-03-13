МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября текущего года, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. Wildberries запустит дополнительную проверку для БАДов

"В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами", — заявила она.

При этом с 1 марта 2024 года предлагается сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая — в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. "И наконец-то поштучная прослеживаемость должна, в соответствии с проектом, наступить к 1 сентября 2025 года", — заключила Приезжева.