МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фармацевтический гигант Pfizer приобретет биотехнологическую компанию Seagen, разрабатывающую лекарства от рака, за 43 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Pfizer. Чистая прибыль Pfizer за 2022 год выросла в 1,4 раза

"Компании Pfizer Inc. и Seagen Inc. объявили сегодня о заключении окончательного соглашения об объединении, согласно которому Pfizer приобретет Seagen, глобальную биотехнологическую компанию, занимающуюся поиском, разработкой и коммерциализацией лекарств от рака, за 229 долларов за акцию, общая стоимость сделки составит 43 миллиарда долларов. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку", — говорится в сообщении.

Как следует из пресс-релиза, Pfizer оценивает потенциальную прибыль от покупки Seagen к 2030 году в 10 миллиардов долларов с учетом рисков, а также прогнозирует потенциал значительного роста прибыли с началом нового десятилетия. Компании планируют завершить сделку к концу 2023 — началу 2024 года.

Pfizer уточняет, что изготовление препаратов от рака является одним из основных векторов её деятельности — у компании имеется 24 сертифицированных лекарства, применяющиеся в борьбе с различными раковыми заболеваниями. В 2022 году они принесли фармацевтической компании 12,1 миллиарда долларов. У Seagen имеется четыре сертифицированных препарата для лечения рака, прибыль от их продажи составила около двух миллиардов долларов в прошлом году, говорится в сообщении.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.