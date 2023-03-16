МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Жители новых регионов смогут получить больничные листки в электронном виде, в Луганской Народной Республике уже применяется данная практика, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. Юрист рассказал об особенностях расчета суммы выплат на больничном

"В Новопсковской центральной районной многопрофильной больнице Минздрава ЛНР оформлен первый электронный лист нетрудоспособности… В дальнейшем листки нетрудоспособности в электронном виде будут оформляться всем жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что внедрение цифровых услуг является одной из задач в рамках работы по интеграции новых регионов в систему здравоохранения страны.

"В России с 2022 года медорганизации оформляют больничный исключительно в электронном виде. Это удобно: документ не может быть утерян, испорчен или подделан. Он оперативно поступает в Социальный фонд России, и пациент быстрее получает социальные выплаты. Врач сокращает время на оформление документов и может уделить больше внимания непосредственно осмотру и назначению лечения", — заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.