МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство выделит более 503 миллионов рублей на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина. Туроператоры оценили уровень интереса россиян к покупке лекарств в Турции

"Свыше 503 миллионов рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что с помощью федерального финансирования создадут новые медицинские изделия, разработают лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведут их клинические исследования. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для людей.

Кроме того, работу по этим направлениям организовали в МГУ имени М.В.Ломоносова, а также в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.

"Мероприятия по созданию новых лекарств и медицинских изделий с использованием инновационных технологий предусмотрены в федеральном проекте "Медицинская наука для человека", который входит в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России. Этот перечень был разработан и утверждён правительством в октябре 2021 года и включает значимые проекты, призванные повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики", — говорится в сообщении.